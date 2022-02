Découvrir le programme du CNR

Le Programme du Conseil national de la Résistance (Les Jours heureux), adopté en 1944, a jeté les bases du modèle social français d'après-guerre. Aujourd'hui il reste un symbole : certains appellent à le démanteler, d'autres s'en réclament. Mais connaît-on vraiment ce texte, son contenu, ses auteurs, les conditions dans lesquelles il a été rédigé et adopté ? Pour permettre à tou. te. s de le comprendre, de mesurer ce qu'il a représenté et ce qu'il représente encore, cet ouvrage reproduit le programme complet assorti de commentaires et d'une série de textes (programmes antérieurs, documents d'archives, témoignages et souvenirs de résistants, extraits littéraires, discours et tribunes politiques) qui, éclairés par l'historien Laurent Douzou, le replace dans le temps long.