Découvrir Hugo

Si Victor Hugo est connu pour ses engagements politiques, on réduit trop souvent ces derniers à des réactions indignées concernant des causes consensuelles (la défense de la liberté, le refus de l'injustice). A rebours de cette lecture traditionnelle, canonisée par l'institution scolaire, le pari de cet ouvrage est le suivant : il existe bien une pensée de Victor Hugo, qui est présente de manière diffuse dans son oeuvre littéraire (romans, poésie et théâtre) et dont le coeur est constitué par l'intuition d'une "Histoire" essentiellement tragique, mais qui, çà et là, offre tout de même aux êtres humains des opportunités d'actions transformatrices ("le progrès") et quelques motifs d'espérer.