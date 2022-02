Le Rakugo, à la vie, à la mort. Tome 3

Dans le Japon des années 1960, Kyoji est libéré de prison pour bonne conduite. Sans famille ni attache, il est déterminé à devenir le disciple de Yakumo, un grand maître du rakugo, depuis qu'il a assisté à son impressionnante prestation au centre pénitentiaire. Etrangement, le maître choisit de prendre le jeune homme sous son aile, alors qu'il n'avait jusque-là accepté aucun apprenti, et lui donne même un nom de scène : "Yotaro" . Une nouvelle vie s'ouvre dès lors à Yotaro, qui tentera de faire perdurer cet art l'ayant tant aidé durant ses heures les plus sombres. Il pourra compter sur le soutien du domestique Matsuda et de la jeune Konatsu, fille d'un célèbre rakugo-ka décédé de façon tragique, qui fut autrefoisl'ami et le rival de Yakumo... Nous entraînant avec passion dans le monde du rakugo, Haruko Kumota nous dévoile l'évolution de cet art ayant vu sa popularité décroître avec l'apparition de nouveaux divertissements tels que la télévision. Aussi talentueuse que ses personnages, elle nous livre un récit intimiste faisant la part belle aux émotions. Amitié, jalousie et passion sont au coeur de l'ascension de ces deux "frères" dans l'univers du rakugo. Onsuit ainsi leurs parcours avec un plaisir non dissimulé au fil de péripéties aussi humaines que captivantes. Le Rakugo, à la vie, à la mort fait partie de ces oeuvres sensibles et profondes, aux protagonistes marquants, entre réalisme et mélodrame.