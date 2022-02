Mrs Beeton. Livre de gestion des ménages, Angleterre 1855

Quel est le point commun entre les macaronis cheese et le christmas pudding ? Vous ne trouvez pas ? Et si je vous dis : La case de l'oncle Tom ? Toujours pas ? Ce sont "LES" Beeton. Plus précisément, Isabella et Samuel Beeton dont la vie est digne des meilleurs films hollywoodiens. Au début de l'ère Victorienne, Isabella n'a que 21 ans mais elle s'apprête à écrire, en compilant de nombreuses recettes, anecdotes et informations, le livre qui deviendra la référence en matière de cuisine, d'éducation et de gestion domestique britannique. Si bien que son nom deviendra presque synonyme de bienséance et de savoir vivre, au point d'en faire un cadeau quasi systématique pour les jeunes mariées. Son livre de cuisine révolutionnaire sorti en 1861, Mrs Beeton's Book of Household Management, est un des livres les plus vendus en Angleterre et ce dès le début, les ventes atteignant les 60 000 exemplaires la première année. En somme, un livre inspirant qui stimulera les vocations et l'imagination. Un temps décriés par des auteurs assoiffés d'histoires scandaleuses, le livre de Mrs Beeton n'en reste pas moins une pépite comme on aime à en avoir sur nos étagères.