L'ours qui ne savait plus

Je dois faire quelque chose, mais je ne sais plus quoi... L'ours se réveille ce matin. Il sort de sa tanière. Hum... Ca sent l'automne. Il sait qu'il doit faire quelquechose, mais impossible de se rappeler quoi... Ses voisins tentent de l'aider... Est-ce un barrage à poissons ? tente le castor. Une partie de cache-cache ? demande l'élan. Un pique-nique ? propose le Pika. Non, non et non, ce n'est pas ça. Pendant ce temps là, au-dessus de sa tête, un oiseau s'agite. Cui-cui par ci, cui-cui par là... Cet oiseau fait vraiment trop de bruit et empêche l'ours de se concentrer ! Mais celui-ci éclate de rire. Il sait lui ce que doit faire l'ours... Car en automne un ours doit se préparer pour l'hiver. Bon sang ! L'ours se trape le front et repart vite dans sa tanière. Tous ses voisins le suivent. "Mais que va faire l'ours ? "