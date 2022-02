Méli-rétro dans la forêt

Dans la forêt... Dans cette forêt, il y a : Un ours comique qui dévore les moustiques au bord d'une rivière fantastique. Un hibou trémolo qui joue aux dominos en sirotant une menthe à l'eau. Un sanglier funambule qui marche sur un fil tendu chaque nuit de pleine lune. Une biche vintage qui collectionne les coquillages en se promenant sur la plage. Un loup rêveur qui chatouille les oreilles des lapereaux avec des brins d'herbe et un plumeau. Un blaireau en maillot qui récite des poèmes rigolos en équilibre sur un radeau. Un renard discret qui fabrique des cabanes en secret pour les voyageurs égarés dans la forêt. Un poisson majestueux qui cuisine des gâteaux savoureux enfin, surtout quand il pleut ! Un lièvre romantique qui prend des photos botaniques en cueillant des coquelicots, des marguerites et des colchiques. Une taupe sauvage qui saute de nuages en nuages pour découvrir le monde et ses paysages. Mais dans ce méli-rétro, on pourra aussi tout mélanger et trouver : Un loup rêveur qui saute de nuages en nuages en cueillant des coquelicots, des marguerites et des colchiques. Un lièvre romantique qui fabrique des cabanes en secret chaque nuit de pleine lune. Etc. De multiples histoires poétiques à découvrir et inventer soi-même.