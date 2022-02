Mensuel - N° 420 février 2022

Alternatives Economiques n°420 Chaque mois le suivi complet de l'actualité économique, sociale et environnementale en France, en Europe et à l'international. Le dossier de ce numéro fait le point sur la situation de l'hôpital public : "Hôpital : Enquête sur un naufrage qu'on aurait pu éviter". Le dossier : un point complet sur une question majeure A chaud : une question d'actualité remise en perspective Agir : des reportages et des enquêtes pour mettre en valeur des initiatives citoyennes innovantes Lectures : toute l'actualité des livres économiques et sociaux