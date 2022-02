Kiyindo Shiatsu. La tonification de l'Energie

Le Kiyindo Shiatsu®, par son toucher analgésique, est une technique originale de bien-être tant curative que préventive qui libère les tensions musculaires et articulaires en profondeur, booste les capacités d'auto-guérison du corps et redéfinit notre image corporelle. Elle est l'aboutissement d'années de recherche de Pierre Clavreux après ses études auprès de Takeuchi Sensei et répond à une des nombreuses questions : comment réduire au maximum la douleur ? Enrichi de nombreuses photos et illustrations, cet ouvrage est un outil précieux tant pour les novices que pour les professionnels de la santé et les spécialistes des soins corporels et du bien-être désireux d'élargir leur champ de connaissances et d'applications thérapeutiques. Le protocole maître, détaillé et simple à pratiquer, développe point par point les techniques du toucher Kiyindo® en relation croisée anatomique. En atteignant les spasmes en profondeur, le toucher analgésique Kiyindo® tonifie l'énergie, libère les articulations et soulage les douleurs musculo-squelettiques. Le Kiyindo Shiatsu® nous enseigne à écouter et décrypter les messages de notre corps, à répondre individuellement aux douleurs du quotidien pour pouvoir enrayer, voir endiguer l'évolution d'une pathologie. L'objectif est d'amener tout un chacun à prendre une part active dans le processus de guérison et à être acteur de son propre bien-être. Pour optimiser la pratique, une version digitale disponible en ligne sur le site www. kiyindo-shiatsu. com permettra aux initiés comme aux non-initiés de parfaire les techniques, étape par étape.