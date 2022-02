Les jardins du souvenir. Une autre vision de la mort et de la vie

Et si la mort pouvait être un moment de vie intégré à la vie ? Et si les enfants que nous avons été se rappelaient que la mort et le souvenir rituel des défunts pouvaient être vécus de façon simple et même joyeuse ? Et si les enfants que nous avons été se rappelaient aussi cette sagesse qui vivait dans leur coeur et qu'ils ont ensuite oubliée ? Ce livre rassemble des souvenirs d'enfance, brefs et touchants, sur les cérémonies du jour des défunts et sur la façon dont a été perçue la mort d'un proche, souvent un grand-parent. Nous y avons inclus des témoignages pouvant donner une autre vision de la mort. Enfin, nous y avons ajouté quelques expériences vécues au cours des formations "Accompagner un proche en fin de vie" de l'école Thanatosophia. Dans ces jardins du souvenir, vous pourrez cheminer, faire halte à chaque histoire, laisser émerger vos propres remémorations... Vous pourrez découvrir que, de la France à la Russie, du Mexique à la Chine, du Maroc au Chili, une même humanité nous relie à la vie et à la mort... et qu'une bonne relation à la mort, c'est avant tout une bonne relation à la vie.