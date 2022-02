Proverbes et expressions mythologie

Pour découvrir les principaux proverbes et expressions transcrits en langue des signes française. Les expressions et les proverbes d'une langue racontent son histoire et sa spécificité. Les connaître et les utiliser à bon escient est un véritable marqueur culturel. Dans son ambition de faire découvrir la richesse des langues d'une manière ludique et dynamique, Rue des enfants crée cette nouvelle collection de titres maniables et accessibles. Véritables outils d'apprentissage pour les plus jeunes, ces ouvrages sont également des mines d'informations pour les plus grands.