L'exercice du pouvoir dans le Nord du duché d'Aquitaine au XIIe siècle. Les "règnes" de Guillaume X d'Aquitaine, d'Aliénor d'Aquitaine et de Louis VII (1126-1152)

Duché d’Aquitaine : une principauté du royaume de France qui fait tant rêver, dès son origine antique et encore de nos jours. L’Aquitaine est vaste, riche, puissante et indépendante, voilà ce qui fait sa renommée. On ne peut évoquer cette province sans penser à certains de ses illustres personnages comme la fameuse Aliénor. La première moitié du XIIe siècle est un tournent majeur pour l’Histoire du duché d’Aquitaine. Cette puissante principauté est à son apogée. Mais c’est aussi la fin de la dynastie des Guillelmides qui «règne» sur ce territoire couvrant le quart du royaume des Lys depuis l’époque de Charlemagne. Aliénor d’Aquitaine est la dernière cheffe de cette lignée avant que son duché ne rejoigne les possessions du roi de France Louis VII, puis – et surtout – des Plantagenêt rois d’Angleterre. Cette monographie familiale vise à comprendre l'organisation politique du Nord du duché d'Aquitaine à la fin de la lignée des Guillelmides, comment le pouvoir y est exercé ainsi que les événements qui s'y déroulent. Le duc Guillaume X n'a presque jamais fait l'objet d'étude, alors que, sans avoir l'aura de son père le célèbre Guillaume IX le Troubadour, il est une figure incontournable de son temps. Son principat est marqué par sa responsabilité dans le schisme d'Anaclet II qui bouleverse l'Europe. Après lui, vient le temps de sa fille, Aliénor, et de la domination royale imposée par son premier époux, Louis VII le Jeune. Cette époque prend fin avec le divorce du couple ; divorce personnel, divorce politique, divorce territorial. Il est suivi du remariage de la duchesse avec Henri Plantagenêt, comte d’Anjou et du Maine, duc de Normandie et futur Henri II roi d’Angleterre, rival du roi de France. Ainsi les prémices de la guerre de Cent Ans sont engendrés… Que recèle donc le duché d’Aquitaine et ses princes ? Quelle est l’Histoire ? Quels impacts y a-t-il ?