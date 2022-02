Ce que votre enfant TDAH aimerait que vous sachiez. Travailler ensemble pour lui donner les moyens de réussir à l'école et dans la vie

Ayant grandi auprès d’un frère TDAH non traité, combiné à des décennies d’excellence académique et d’expérience clinique, le docteur Saline a su acquérir un point de vue unique lui permettant de guider les familles efficacement, au-delà du labyrinthe confus des diagnostics et des conflits, vers des interventions et des relations fructueuses. Vous vous sentez dépassé par le challenge que représente l'éducation d’un enfant ou d’un ado avec un TDAH (Trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité) ? Mettez en application les 5 C de la parentalité ! Contrôle de soi, Compassion, Collaboration, Constance et Célébration