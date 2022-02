Au coeur d'un naufrage, continuer d'aimer Cécile et Daniel, Daniel et Cécile, une vie d'amour de plus de trente ans. Des responsabilités en entreprises, des enfants, des voyages à travers le monde, ils ont tout partagé. Et puis un jour, un mot qui manque, un geste qui se fige. Cécile s'inquiète pour Daniel. Il lui faudra attendre deux ans pour qu'un médecin mette enfin un nom sur ce qui arrive à Daniel. Alzheimer, ce mot qui fait peur. Pour ces deux-là, l'amour est plus fort que la peur. C'est ce que raconte Cécile Huguenin, psychologue et coach de profession. Elle le raconte avec des mots qui sauvent ses mots à lui. Elle le fait si bien qu'Alzheimer mon amour est aussi une oeuvre littéraire, un roman où tout est vrai. Et où elle s'interroge : " Qui est cet inconnu que j'ai connu ? " Daniel, grâce à Cécile, n'est pas muet. Pour la première fois dans un livre sur cette terrible maladie, le lecteur peut entrer dans la tête d'un être humain atteint d'Alzheimer, qui est encore vivant et qui n'est déjà plus là. Ces phrases qu'il dit parfois, elle les a recueillies, comprises, elle nous les livre. Comme les poèmes que Daniel a écrit tout au long de sa vie, qu'elle a retrouvé et qui paraissent aujourd'hui prémonitoires. Alzheimer mon amour est un témoignage bouleversant. Le récit du quotidien dans la maladie. L'amour au coeur de la tempête.