Le Roi, la Reine et les Empires

L'histoire d'un face à face. On a souvent comparé les échecs à la guerre : ce jeu complexe serait censé la reproduire sur ses soixante-quatre cases noires et blanches. Depuis des siècles, princes et souverains, amis et ennemis s'y livrent bataille. Mais c'est pendant la guerre froide que ce sport cérébral devint le reflet du bras de fer entre grandes puissances. En Union Soviétique, les échecs furent considérés comme l'un des symboles du pouvoir communiste. Ils restent d'ailleurs toujours très pratiqués en Russie. Tout au long de l'affrontement entre Washington et Moscou, les grands matchs furent la vitrine de l'équilibre, ou du déséquilibre, entre les deux puissances. Daniel Johnson, lui-même prodige du jeu d'échecs, nous fait revivre cette formidable époque, nous emporte d'un match à l'autre, nous plonge au coeur de la rencontre Fisher-Spassky, qui marqua un tournant en 1972 en mettant fin à trente ans d'hégémonie soviétique. Magnifique portraitiste, il nous entraîne sur les pas de ces hommes hors du commun tout en nous faisant découvrir quelques-uns des mystères de ce jeu fascinant. Une rencontre époustouflante entre l'Histoire, le monde du jeu, et des intelligences hors normes.