LES PYRÉNÉES. Introduction au Guide Joanne

Joanne, Reclus : deux noms oubliés de nos jours malgré leur célébrité pendant la seconde moitié du xixe siècle et le début du xxe. Qui étaient-ils ? Adolphe Joanne dirigea la collection de guides de voyage (les guides Joanne) édités par Librairie Hachette, qui devinrent les guides Bleus en 1919. Elisée Reclus fut le collaborateur de Joanne, avant de prendre son envol. Les deux hommes étaient animés par la même passion pour les Pyrénées : c'est ainsi que naquit l'Introduction au guide des Pyrénées, publiée pour la première fois en 1858. Ce premier texte initia la carrière de géographe de Reclus, auteur célèbre de la Nouvelle Géographie Universelle. Son travail fut rendu possible grâce au soutien indéfectible de la Librairie Hachette qui possédait un département de géographie, dirigé d'abord par Louis Vivien de Saint-Martin puis Franz Schrader. L'éditeur diffusa très largement les connaissances de son époque à travers des récits et des guides de voyage, des atlas, des dictionnaires géographiques et bien sûr des livres scolaires