Il y a longtemps, le héron bleu volait majestueusement sur le lac. Mais les hommes, cupides et ignorants, étaient envieux des poissons que le héron prélevait dans le lac et ils décidèrent de le chasser. Mais sans le héron, les poissons malades proliférèrent et bientôt, il n'y eut plus de poissons à pêcher. Je rêve qu'il revienne et nous pardonne...