Au grand air. Prix Caritas Photo Sociale 2021

JS et Victorine se sont rencontrés autour d'un café grâce à l'association La Cloche dédiée à la création de lien social et au changement de regard sur la vie à la rue. De cette rencontre est née l'envie de créer un projet à deux. Victorine commence par suivre JS dans les lieux qui font partie de son histoire : du parc de Bercy à Paris, où il est arrivé en 2015, au bois de Vincennes où il vit depuis. Une relation se tisse peu à peu mais très vite, une question se pose : comment rendre compte d'une réalité qui n'est pas la sienne ? Ils décident alors de collaborer en prenant chacun l'appareil photo avec une contrainte posée par JS : celle de ne pas prendre de photographies "clichées" du monde de la rue. On découvre dans certaines de ses photographies, une nature quasi omniprésente, une forme de douceur qui contraste avec certains de ses écrits dans lesquels on peut ressentir une colère. C'est un cri, un "au secours" pour toutes les personnes qui vivent la solitude