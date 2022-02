Ma déco origami

"DES MODELES D'ORIGAMI CREATIFS, UNIQUES ET ECOLOGIQUES POUR SE DETENDRE ET SE RESSOURCER ! Que diriez-vous d'une déco personnalisée, moderne et peu coûteuse ? L'origami, et notamment l'origami modulaire, vous offre un large choix de formes, tailles et couleurs. Repensez votre intérieur, faites-en un lieu qui vous ressemble. Les 20 projets présentés dans cet ouvrage vous livrent une source d'inspiration illimitée pour habiller chacune de vos pièces et renouveler votre quotidien. Que vous soyez débutant ou expert, laissez-vous guider dans la fabrication d'un photophore, d'une guirlande florale, d'un luminaire, de totems et de bien d'autres créations fascinantes. Il ne vous reste plus qu'à plier, assembler...et décorer ! "