La belle mort. Vivre sa mort à domicile au Japon

Le Japon, exemple dans le débat sur la dépendance et la fin de vie Le Japon nous précède dans un phénomène anthropologique sans précédent : les êtres humains vont vivre très, très longtemps et cheminer dans les fragilités d'une très longue vieillesse. Un médecin de campagne, lui-même âgé de 86 ans et véritable star au Japon, livre ses carnets de visite à domicile. Après une brillante carrière de chirurgien à Tokyo, le docteur Kobori s'est investi dans un combat pour le maintien des patients à domicile dans la dignité, la vérité et la sérénité. Xavier Emmanuelli relaie ce combat en France.