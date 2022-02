Le droit de vote des femmes aux Etats-Unis. 1776 - 1965

LA référence pour la civilisation aux agrégations d'Anglais Traitant d'un des sujets 2022 et 2023 des agrégations externe et interne d'Anglais, cet ouvrage propose tout ce dont le candidat a besoin pour passer les épreuves. Comme tous les Clefs-concours Anglais-civilisation, l'ouvrage est structuré en cinq parties : Introduction ; Historiographie ; Repères sur le contexte historique et culturel ; Thèmes qui structurent le sujet ; Outils (documents, sources, bibliographie, chronologie, personnages, glossaire, index).