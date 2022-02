Le vagabond d'Ukraine. Les tribulations d'un petit Juif du Dniepr

Un récit écrit en franco?russo?yiddish par Zelman Retchitzky et remis en français, approximatif dit?elle, par sa petite ?lle Syla Chliamovitch. Un récit rédigé par un immigré qui, au soir de sa vie, se remémore sa jeunesse en Ukraine à l'époque des pogroms. Un récit qui nous est o?ert deux générations plus tard avant que ne se perde la mémoire du Yiddishland disparu. Un texte pétri d'humour juif, d'espoir et d'humanité. Le témoignage d'un juif errant balloLé par les soubresauts de la Russie tzariste ?nissante. Confronté à l'an=sémi=sme, à la prison, à l'armée, aux milieux anarchistes, au syndicalisme, à la misère, le héros a des airs de Candide, l'optimisme chevillé au corps. Depuis son shtetl et après moult tribulations, il réussit à s'extirper du pays pour débarquer dans le Pletzl, le quartier juif du Paris de la Belle Epoque où en?n il peut déposer ses valises.