Hommage à Notre-Dame de Paris rassemble des textes qui honorent et mettent en scène la cathédrale la plus populaire au monde. De l'incontournable Victor Hugo à Claudel ou Péguy, en passant par Rabelais, Huysmans, Baudelaire, Gérard de Nerval ou Théophile Gautier, nombreux sont les poètes à voir dans Notre-Dame l'âme de Paris. Elle apparaît assez logiquement sous la plume de théologiens comme Henri Lacordaire ou d'amoureux de la ville-lumière tel qu'Hemingway mais aussi, en tant que symbole de de la France ou de l'humanité, chez Proust, Aragon ou Michelet. Ce recueil n'hésite pas à inclure quelques curiosités comme la harangue d'un autre historien, Michel Mourre, qui, à la Pâques 1950, montait en chaire pour clamer "la mort du Christ-Dieu pour qu'enfin vive l'Homme", ou, plus proche de nous, la romancière russe à succès Jelena Tschudinowa, qui imagine une Notre-Dame transformée en 2048 en mosquée. Une cinquantaine de textes, tous brièvement introduits et, le cas échéant, annotés ou présentés en version bilingue.