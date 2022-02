Découvrir une oeuvre d'art est souvent l'occasion de rencontrer sa créatrice ou son créateur, et d'avoir envie d'en savoir plus sur sa démarche, ses motivations et ses convictions. Cet ouvrage vous propose de partir à la rencontre de 50 artistes à travers leurs oeuvres et leurs mots. Si certains noms majeurs de l'histoire de l'art se retrouvent au fil de ses pages (Michel-Ange, Rembrandt...), ce livre fait surtout la part belle à la création contemporaine. La distribution dépasse en outre les codes conventionnels du genre et les frontières de la scène occidentale de l'art. Plutôt que de suivre un format chronologique, géographique ou thématique, Des artistes sur l'art adopte une approche instinctive, qui aborde des aspects de la créativité tout aussi complémentaires que contradictoires. Peintres, sculpteurs, cinéastes et photographes : tous les artistes représentés offrent une vision unique de leur pratique. Ce livre comporte enfin cinq entretiens originaux, qui permettent de mieux comprendre comment des artistes novateurs abordent leur travail.