LE GRAND LIVRE DES ÉCHECS 2E ED

Apprenez à maîtriser les règles du jeu d'échecs Jeu de stratégie par excellence et discipline à la popularité incontestée, les échecs sont indémodables et permettent de mettre en oeuvre vos capacités de réflexion et d'analyse. Véritable phénomène, la série Le Jeu de la dame a amplifié l'engouement pour les échecs. Initiation pour les uns, précieux rappel pour les autres, cet ouvrage clair, illustré et très complet est d'abord un outil incontournable pour aborder le jeu dans des conditions idéales. Intégrez les différentes techniques pour défendre et attaquer. Exercez-vous à contraindre votre adversaire en repérant et en exploitant ses faiblesses d'un coup de maître. Plongez-vous dans les parties célèbres pour vous inspirer des solutions des plus grands joueurs. Parce que l'issue favorable d'une partie se construit dès les premiers coups, apprenez les ouvertures décisives, les combinaisons célèbres, les valeurs des pions et les tactiques gagnantes, qui vous permettront de pouvoir avoir une compréhension pointue d'une partie et de gagner la prochaine en conséquence ! Connaître les techniques majeures constituera un atout considérable !