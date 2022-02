Saint-Exupéry. 1900-1944

La grande aventure des pionniers de l'aviation Dans une subtile fiction inspirée de faits réels, Pierre-Roland Saint-Dizier et Cédric Fernandez proposent de retracer l'histoire de l'Aéropostale à travers celle de Antoine de Saint-Exupéry. Au fil des pages, on trace le parcours du pilote, de l'homme et de l'écrivain qui s'est tant inspiré de son vécu pour imaginer ses inoubliables histoires. Pour la première fois en intégrale, cet album généreux a le soutien de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry et tout exemplaire acheté contribue au soutien de ses actions en faveur de l'éducation des jeunes en difficulté.