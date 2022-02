Druuna - Au commencement. Première partie - Espoirs

La prélogie de Druuna. Un jour, le monde fut ravagé par un virus et les hommes se transformèrent en effroyables mutants assoiffés de sang. Mais il existe un avant ce moment. Un temps précédant la catastrophe. Une époque où l'espoir, quoique vain, est encore permis. C'est dans ce monde passé que nous retrouvons Druuna, plus belle et sensuelle que jamais. Elle tente de survivre dans cet univers voué à mourir et d'ores et déjà contaminé par le chaos et la vermine. Le monde ne parviendra jamais à être sauvé. Mais qui aura essayé ? Et quels événements auront signé sa chute ? Antésuite de Druuna cette nouvelle trilogie raconte les événements qui auront mené au premier épisode de la mythique série érotique. Réalisée avec la bénédiction de Serpieri, ce récit inédit est confié aux mains expertes d'Alessio Schreiner et d'Eon, auteurs italiens dont l'amour pour le trait et l'univers original se ressentent à chaque page.