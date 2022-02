La ballade d'Hugo

La jeunesse d'Hugo Pratt, l'un des plus grands auteurs de bande dessinée de tous les temps. Les aventures de Corto Maltes sont vibrantes d'authenticité. S'y deploient une poésie brute et humaine. Hugo Pratt y injecte la vie avec une sensibilité aussi violente que désarmante. Pour parvenir à un résultat si juste et beau, Hugo Pratt a vécu. Cet ouvrage nous conte la jeunesse, entre terre et mer, de l'un des plus grands auteurs de bande dessinée de tous les temps. Les années de formation d'un jeune globe-trotter féru de littérature qui donnèrent naissance au plus célèbre aventurier de la bande dessinée. Retrouvez également dans cet ouvrage un texte inédit reprenant un échange entre Hugo Pratt et son premier éditeur italien.