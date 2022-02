MAFALDA FÉMININ SINGULIER

" Je ne suis pas une femme à votre disposition". Elle ne sait pas lire mais observe le chaos du monde en posant les bonnes questions. Mafalda exprime avec naïveté, douceur et humour des idées tranchantes, nettes et justes. Avec ses yeux enfantins, elle souligne les paradoxes et les faiblesses de nos sociétés et déploie des idées sincères, belles et simples. Dans son oeuvre mythique, Quino est parvenu à créer un personnage vivant dont l'influence a dépassé le créateur. En avance sur son temps, il a su comprendre la force d'un personnage principal féminin et l'a muée en symbole d'un esprit contestataire et anticonformiste. Dans ce nouveau recueil, retrouvez une compilation des meilleurs strips de Mafalda consacrés à la personnalité émancipatrice et féministe de Mafalda.