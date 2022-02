Une robe en barbe-à-papa, et pourquoi pas ? ! Betty-Lou n'est pas une enfant comme les autres. Elle vit entourée de six domestiques et d'un chat blanc qui lui sert de confident. Gâtée pourrie, Betty-Lou a chaque jour de nouvelles lubies. Jusqu'au jour maudit où elle réclame une robe... en barbe-à-papa ! On a beau lui dire que cela n'existe pas, rien à faire, Betty-Lou tonne et s'époumone, convoque un confiseur et fait confectionner la robe. Elle va apprendre à ses dépens que ses caprices pourraient bien causer sa perte. Des illustrations rock'n roll et déjantées, un pantone rose et l'entrée au catalogue d'un duo décapant et inédit : Bernard Villiot et Miss Paty, voilà de quoi supporter les lubies de Betty-Lou !