Petit chaton cherche sa maman

Un album positif et tendre sur le thème de l'entraide pour enrichir la collection "3 p'tits tours et puis lisons" . Petit Chaton veut se promener seul : tel un éclair, il file vers la forêt. Mais quand la nuit tombe, Petit Chaton a froid et ne sait plus où il va. Le lièvre va le mener tour à tour chez Maman Lapin, Papa Hérisson, dans l'arbre de la Famille Ecureuil, et ainsi de suite jusqu'à retrouver sa maison. Un album positif sur le thème de l'entraide, pour une entrée en lecture joyeuse et participative.