Autour d'aix et marseille (3e ed)

52 balades familiales à la découverte des richesses naturelles et partimoniales autour d'Aix et Marseille. Quatre fins connaisseurs de la Provence proposent 52 balades faciles et adaptées à un public familial réparties sur un rayon de 50 km autour d'Aix-en-Provence et Marseille, avec quelques incursions dans le Luberon et le Var. Idéal pour découvrir les Calanques, la Sainte-Victoire, la Sainte-Baume, le Garlaban, la chaîne des Côtes ou la Côte Bleue ! En sus des cartes précises, des descriptifs des balades et des photos, sont répertoriées de précieuses informations, et notamment les "p'tits plus" pour agrémenter l'escapade du jour. Pour chaque balade, un QR-Code permet de télécharger la trace gps pour suivre l'itinéraire à l'aide d'un smartphone. Installés en Provence, les auteurs sont tous accompagnateurs en montagne. Ils ont la volonté de faire partager, tant par les mots que par la randonnée, cette Provence aux multiples visages tout en alertant sur la fragilité de cette nature généreuse.