Dans le var (2e ed)

Cap au sud pour découvrir le département du Var en famille, en 28 balades enrichies de pages thématiques sur l'histoire, les paysages, la faune et la flore. Le département est réputé pour l'éclat de ses rivages invitant à la baignade et pour les spécificités de son climat exceptionnel. Il l'est un peu moins pour le pittoresque et la beauté de ses randonnées s'immisçant parmi la pinède ou la garrigue. La situation géographique du Var permet de pratiquer la randonnée pédestre tout au long de l'année, pour peu que l'on sache sélectionner les itinéraires en fonction de la période. S'il n'est pas recommandé de crapahuter dans l'arrière-pays ou dans les massifs par les fortes chaleurs d'été, en revanche, il est très agréable de partir à la découverte de ces secteurs le reste de l'année. En période estivale, lorsque le soleil plombe le département, l'exploration des rives de la Méditerranée est une option judicieuse et intéressante. Le grand nombre de sentiers sur le littoral permet de combiner agréablement baignade et marche sans pour cela trop souffrir de la chaleur. Et il ne faut pas oublier les environs des petits villages et villes caractéristiques pour leur riche passé historique, ou les plages réputées, ou les ruelles et maisons typiques, ou les vestiges romains et les bonnes choses à déguster. Pour chaque balade, un QR-Code permet de télécharger la trace gps pour suivre l'itinéraire à l'aide d'un smartphone.