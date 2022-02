Un mensonge à l'Everest. Du Larzac au Tibet

Une aventure inédite, dramatique, philosophique, émotionnelle, bien loin des récits conventionnels sur la montagne. Un roman dans lequel tout est vrai... ou presque ! Dani vit en Auvergne, au sein d'une petite communauté libertaire où se croisent des femmes et des garçons qui s'évertuent à changer le monde. On y mange bio, végétarien, on fait l'amour et les jardins... Bref, on est dans les années 70 ! Dani est aussi " journaliste ", il réalise des reportages dans un hebdomadaire militant, La Gueule Ouverte, premier magazine d'écologie politique. Dani est de toutes les luttes qui traversent les dernières années de la décennie 1970 : le combat antinucléaire à Malville, la bataille du Larzac, la catastrophe de Seveso. C'est pourtant en montagne, en gravissant quelques sommets modestes, que cet alpiniste amateur a le sentiment de l'emporter sur une société qu'il exècre. Il vit un alpinisme sans vrai modèle, sans parenté, il le vit souvent en compagnie de Marla " la baronne de Birkenhead ". Désespéré de la politique après la " défaite de Malville ", Dani va se consacrer à la montagne. Pendant l'hiver 1978, alors que sa compagne vient d'accoucher, il se lance dans une aventure folle en face nord des Courtes, dans le massif du Mont-Blanc. Une aventure qui va lui coûter très cher. Comment va-t-il se retrouver un an plus tard au Tibet sur les pentes de la plus haute montagne du monde, l'Everest ? A quelle promesse répond-il en cherchant le corps d'Andrew Irvine mort sur l'Everest en 1924 ? Que va-t-il faire, entre vérité et mensonge, à propos de son ascension sur "Chomolungma" , la déesse la plus haute ?