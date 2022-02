Le chevalier edmond et son cochon

Vous allez adorer ce conte moderne, cochon qui s'en dédie ! Il arrive toujours un moment où l'on attend d'un prince qu'il fasse preuve de courage et aille délivrer une princesse inconnue au péril de sa vie... Et il se trouve que celui du prince Edmond est arrivé ! Envoyé malgré lui par son père dans une dangereuse contrée, le pauvre Edmond est heureusement accompagné de son fidèle destrier, Aristote... Les obstacles, nombreux, se dresseront devant eux, Edmond et son cochon se montreront-ils dignes de la mission qui leur a été confiée ?