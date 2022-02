La sorcière aux champignons Tome 1

Un conte de fée magique ! Luna la sorcière habite au fond d'une sombre forêt et fait pousser des champignons vénéneux sur son passage. Les villageois la craignent et la fuient, car ils ignorent qu'elle oeuvre uniquement dans le but de les aider. Luna cache sa tristesse et tente de se satisfaire de sa condition. Mais un jour, l'amour vient lui jouer des tours... Un beau manga de fantasy, par l'autrice de L'Académie Alice. Ses personnages loufoques et attachants vous feront verser de grosses larmes (de rire et/ou de tristesse). A conseiller à toutes les personnes qui aiment se perdre dans un univers magique !