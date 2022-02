Le Livre des Sorcières Tome 1

Seul le bûcher attend les possédées. Jean Wier est un personnage historique, médecin et opposant à la chasse aux sorcières. C'est son histoire que nous suivrons sans ce très beau seinen en 3 tomes, pour explorer le Moyen Age avec ses sorcières, ses loups-garous, la peste et le combat sans fin contre l'obscurantisme. Ebishi Maki retranscrit avec élégance cette période historique à travers des épisodes qui ont marqué la vie de son personnage principal. Entre récit historique, conte horrifique et enquête policière, vous serez vite happés par la vie passionnante de Jean Wier !