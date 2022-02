Watch Dogs Legion Tome 2 : Spiral Syndrom

Guns of Kennington ! L'organisation DedSec a été sérieusement mise en péril par l'attaque meurtrière de la rave party. Mais le groupe n'a pas dit son dernier mot, bien au contraire ! Ses membres sont déjà lancés sur la piste des coupables de l'attentat. Il est plus que temps de passer à l'action : le trafic humain se poursuit au coeur du camp de réfugiés de Kennington et chaque jour le nombre de victimes augmente. DedSec fera payer les responsables de toutes ces vies brisées. Plongez en BD dans l'univers cyberpunk et dystopique du blockbuster de chez Ubisoft : Watch Dogs Legion ! Dans cette aventure à la fois indépendante et complémentaire au jeu, Sylvain Runberg et Gabriel Germain tissent une intrigue mêlant anticipation, action et métaphore politique au coeur d'une terrifiante (et pourtant si crédible) Londres, entre V pour Vendetta, Blade Runner et Black Mirror. Un arc en deux tomes.