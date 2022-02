L'Odyssée de Fenyx Tome 2

Au royaume des morts, elle renaîtra de ses cendres. Désormais aux portes du royaume d'Hadès, Fenyx s'apprête à pénétrer dans l'antre de la mort, ce pays des ombres d'où nul ne revient... Elle a promis à Niobé de lui ramener son fils et de réparer le destin que Tantale, son fou de père, lui a imposé. Fenyx compte respecter son engagement mais ne se leurre pas : les périls seront nombreux. Elle sait qu'il faudra affronter Cerbère et ruser face à Charon... Elle sait que les Enfers tout entiers voudront l'expulser, cet endroit ne sachant tolérer la présence d'une âme vivante. Car la vie amène l'espoir et tous les morts, en voyant Fenyx, chercheront à s'attirer ses faveurs pour s'enfuir de cet infernal et éternel foyer. Amateurs de défis et d'affrontements légendaires, plongez au coeur de la mythologie grecque avec L'Odyssée de Fenyx ! Inspiré de l'univers du jeu vidéo Immortals Fenyx Rising, ce diptyque indépendant de l'oeuvre vidéoludique lui emprunte son souffle épique et sa dose d'action et d'aventure.