La ville. Les fausses et bonnes réponses de Céleste et Mika

Un docu pour tout savoir sur le fonctionnement de la ville, et s'y retrouver... sans s'y perdre ! Céleste et Mika ne sont jamais à court de questions : qui allume les lampadaires ? comment le feu passe-t-il au vert ? d'où vient l'eau du robinet ? comment les produits du supermarché arrivent-ils dans les rayons ? Ce documentaire drôle et interactif repose sur un jeu de questions à deux réponses, dont l'une est vraie et l'autre fausse. Le lecteur aura le temps d'y réfléchir et de découvrir la bonne réponse à la fin de l'ouvrage. Les illustrations pleines de fantaisie et d'humour d'Estelle Billon-Spagnol reflètent l'absurdité des réponses imaginées par Céleste et Mika, et apportent un peu de poésie à nos vies citadines.