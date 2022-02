BASTOS ET ZAKOUSKI - INTÉGRALE N&B

La redécouverte d'un classique ! A la fin du XIXe siècle, le cambrioleur Bastien Larkos, dit Bastos, fuit la France pour la Russie en jouant le porteur d'une mystérieuse valise contenant... une trompette. A peine arrivé à Moscou, il se retrouve très vite accusé d'espionnage et traqué jusqu'en Sibérie par l'Okhrana, la police secrète du Tsar Nicolas II, dirigé par le sinistre colonel Kolbak. Au coeur des steppes glacées balayées par les vents, Bastos rencontre Zakousky, un sympathique chasseur de phoques porté sur la bouteille à qui il sauve la vie. Accompagnée d'un troisième larron aux tendances anarchistes, le professeur Lakonik, la fine équipe accumule des péripéties lors desquelles les bagarres, les dangers et les morts dramatiques côtoient l'humour et les idées révolutionnaires. Un petit chef-d'oeuvre de la bande dessinée franco-belge revient dans une intégrale en noir et blanc mettant en valeur le fabuleux dessin de Pierre Tranchand. Avec François Corteggiani, ils nous racontent une grande et belle aventure historique et humaine, un eastern, à l'intensité croissante. Drôle, subtile ou dramatique, Bastos et Zakousky jongle avec équilibre entre les registres et offre une histoire méritant le rang de classique.