MADAGASCAR - LES CLÉS POUR BIEN VOYAGER

Le guide clés en main pour découvrir Madagascar, une île plurielle et fascinante où diversité rime avec beauté. Située au large du Mozambique, d'une superficie comparable à celle de la France, l'île de Madagascar est unique en son genre. Surnommée l'île Rouge, la Grande Ile ou encore l'île Continent, elle abrite une diversité biologique exceptionnelle, recensant des centaines d'espèces endémiques : lémuriens, caméléons, papillons, orchidées, eucalyptus, baobabs... En outre, riche de dix-huit ethnies, la culture locale n'est pas en reste ; il ne fait nul doute que vous partagerez des moments d'exception avec la population malgache, dont le sens de l'accueil et la chaleur humaine ne sont plus à démontrer. Par ailleurs, le pays possède de nombreux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, tels que le Parc national tsingy de Bemaraha, le Parc national du massif du Marojejy, le Parc national de Ranomafana... Regroupant des informations pratiques sur les hébergements, les figures locales à rencontrer, les transports, les lieux insolites à visiter, dans son guide richement illustré, Lorraine Bennery vous permettra de vous préparer pour un séjour assurément inoubliable. Embarquez avec elle dans son Madagascar : rencontres faunistiques, floristiques et humaines marquantes, découvertes de pratiques culinaires étonnantes, de l'artisanat local surprenant, de paysages à couper les souffles garantis !