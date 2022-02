Le corps est un plat qui se mange froid. Mélina et Charlie sont amies depuis l'enfance, mais aussi très différentes. La première est une éternelle enthousiaste. Elle profite de l'instant présent et des plaisirs que lui apportent ses expériences sexuelles quotidiennes. La seconde est un peu timide, plutôt prudente, loin de l'extravagance de Mélina. Un beau jour toutefois, Charlie rencontre Alan, un galeriste qui, malgré son air froid, semble apporter à Charlie un bonheur sans pareil. Mélina se méfie d'Alan. Cette passion amoureuse a trop vite éclos. Un secret semble l'alimenter... Ce secret - Mélina l'apprendra à ses dépens - de nature anthropophage... Ouvre érotique qui interroge l'obsession amoureuse et les expériences sexuelles alternatives, Amour Cru est aussi un récit troublant rythmé par une mise en scène travaillée et des dialogues d'une grande justesse. Un one shot fascinant et déroutant par El Diablo et Grégory Mardon.