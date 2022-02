Seul au monde - tome 03. Geneviève

Une traversée en solitaire. Le monde à l'horizon. Troisième tome sur quatre de l'adaptation de l'autobiographie de Sébastien Destremau, navigateur venant cet hiver de participer à son second Vendée Globe. Notre série relate l'enfance tumultueuse du navigateur, jusqu'à son premier Vendée Globe, sa première course en solitaire, qu'il parviendra à mener à terme alors que tout laissait penser le contraire. De l'Atlantique aux mers du Sud et à travers les caps les plus périlleux du globe, revivez tant l'odyssée d'un navigateur hors norme que le voyage intérieur d'un homme mu par la seule force de ses rêves. Une grande aventure mise en images par l'incroyable technique en couleurs directes de Serge Fino.