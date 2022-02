Les Seigneurs de la terre - Tome 06. Résilience

Le dernier tome de la série. Tandis que Geoffroy est toujours coincé à l'hôpital, Florian retrouve en Belgique quelques amis activistes. Ils projettent de créer une force politique citoyenne afin de contrer les lobbies de l'industrie agrochimique, et ainsi de favoriser l'autonomie alimentaire. Ils se fendent d'un post dénonçant l'attentat réalisé sur leur ami chercheur, spécialisé sur les effets des pesticides et OGM. L'article fait grand bruit et pousse un mystérieux internaute à contacter Florian. Derrière le pseudonyme BFE (Bio for everyone) se cache en réalité le dirigeant d'un grand groupe à l'éthique plus que douteuse... Dont l'objectif est de développer le label "AB" , en s'appuyant sur Florian ! Toute la morale de Florian est remise en cause dans le dernier tome des Seigneurs de la terre. Un album conclusif préfacé par Nicolas Hulot dans lequel l'intrigue s'enrobe à nouveau de précieuses connaissances sur une agriculture naturelle qui, au-delà du "bio" , pose la question de la résilience dans cette époque qui est la nôtre