Bonbon Super Tome 2 : Un hiver sucré

Paradis sucré. Pistache est montée sur le trône des enfers et s'est débarrassée de son coeur nappé de gentillesse et de pureté pour réaliser ses nouveaux rêves de méchanceté. En faisant disparaître Stan, elle a éliminé son unique concurrent, mais aussi et surtout, provoqué l'éruption du meilleur ami de ce dernier : Volcano. L'île Coco a depuis perdu toutes ses couleurs, ce qui ne peut que réjouir l'amertume dont se nourrit maintenant Pistache. Cassius, Amande et Praline, accompagnés de leurs compagnons fraîchement débarqués, Réglisse et Alicia, vont tout faire pour la capturer et lui faire retrouver le goût d'une vie sucrée. Saïd Sassine réussit une nouvelle fois à baigner L'île Coco dans une délicieuse aura de vie et de perpétuels mouvements Derrière sa douce naïveté et son graphisme coloré, hommage manifeste au magical girl, Bonbon Super propose une lecture de thématiques essentielles, parce qu'universelles, dont l'amitié, l'amour et le deuil.