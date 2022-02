Colonisation Tome 6 : Unité Shadow

La mort aux trousses. Les équipes de l'Agence ont été attaquées. Une branche indépendante d'Ecumeurs dirigée par un certain Raylan est parvenue à s'infiltrer dans le vaisseau du Commodore Illiatov. Leur assaut, s'il était destiné à la récolte de données concernant les nefs perdues, ne sera parvenu qu'à une chose : mettre fin à la vie de nombreux agents et notamment à celle du Commodore lui-même. Raylan et ses sbires sont en fuite et mènent la danse, agissant toujours avec un coup d'avance. La menace s'intensifie, les morts se multiplient et l'escouade de Milla réalise peut-être trop tard que l'ennemi qui lui fait face est le plus rusé et le plus redoutable qu'elle ait jamais eu à affronter. Dans la première partie de son nouvel arc narratif, Colonisation continue de déployer un récit de SF moderne entre actions, intrigues politiques et réflexions philosophique. Le tout déployé dans des paysages somptueux, perdus dans l'infinité spatiale.