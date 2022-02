Les aventuriers du Transvaal Tome 3

Quand l'Histoire est une aventure. Pit, Ortzi, Marleen et Churchill venaient de tomber sur un chariot rempli de l'or Kruger quand ils se sont fait attaquer par Rex Sullivan et ses hommes. En infériorité numérique, le petit groupe est capturé puis trainé de force en direction des camps de prisonniers de la couronne britannique. Pour se sauver, l'équipée ne pourra compter que sur elle-même et l'arrivée inespérée du commando de l'amazone Boers. Progressivement, les forces de chaque camps convergent. La bataille finale aura bientôt lieu. Mais qui parviendra à obtenir l'or du pays ? Dans ce troisième et dernier tome des Aventuriers du Transvaal, grands espaces, attaques à la dynamite et furieuses chevauchées sont une nouvelle fois au rendez-vous. Un final percutant pour ce western sudafricain et atypique, situé au coeur de la Seconde guerre des Boers !