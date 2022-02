VINIFERA - BIODYNAMIE, LE VIN EN QUÊTE DE TERROIR

Bio pour la vie. Montpellier, 2017. Le vin du domaine Desforges, propriété d'Emilien et Louise Gustin, a le vent en poupe. Les nombreux prix et les bonnes critiques font la fierté du jeune couple. Ces louanges sont d'autant plus agréables qu'elles sont le fruit d'une philosophie viticole regardée pendant longtemps d'un oeil critique : la biodynamie. Respect du terroir, solutions homéopathiques, prise en compte de l'influence de la lune... la biodynamie intègre la récolte dans un processus en phase avec le cycle de la nature. Elle respecte l'environnement, accompagne les éléments et ne cherche pas à tordre l'ordre des événements. La méthode comporte des risques, elle peut s'avérer instable et ce facteur rend la réussite d'Emilien et Louise d'autant plus impressionnante. Un succès d'estime qui provoquera la haine et la jalousie de mystérieux individus qui commettront les actes les plus insensés pour ternir la réputation des Gustin et de leurs vignes. Après Bio, le vin de la discorde, Louise et Emilien reviennent dans un Vinifera qui prend des allures de polar tout en nous expliquant de manière accessible les bienfaits de la récolte biodynamique.