Histoire pittoresque de la paléontologie. 2e édition

Cette Histoire pittoresque de la paléontologie propose : - une approche thématique et anecdotique de l'histoire de la paléontologie - une histoire de la paléontologieà travers ses objets, ses acteurs ainsi que ses idées et applications générales. Ce livre couvre toutes les disciplines de la paléontologie, des plus connues (comme l'explosion de la vie, les dinosaures ou l'Homme fossile), aux plus discrètes (comme l'étude des invertébrés ou à la paléobotanique).