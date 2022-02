Faire face à l’addiction aux écrans. Smartphone, internet, réseaux sociaux

Un livre pour comprendre et agir Ce livre présente de manière pédagogique : - Les processus cognitifs et psychologiques qui sous-tendent l'addiction aux écrans - Les résultats des études scientifiques les plus récentes - Une approche globale du caractère addictif des outils numériques : smart-phones, internet et réseaux sociaux Il permet de sensibiliser aux dangers liés à l'utilisation des outils numériques et offre des conseils pour se protéger de l'addiction aux écrans.